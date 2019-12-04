В США медики смогли вернуть к жизни умершее сердце

Американские хирурги в Университете Дьюк провели уникальную операцию пересадке пациенту сердца умершего человека. До этого такие операции проводились только в Великобритании.

Врачи извлекли орган из тела умершего взрослого человека. Затем сердце подключили специальным аппаратам, после чего в него начала поступать здоровая кровь. Так медики смогли реанимировать сердце - он снова начало сокращаться.

Сердце в течение нескольких часов держали в таком положении вне тела, затем орган был трансплантирован пациенту.

Один из участвовавших в операции медиков даже опубликовал в соцсети Twitter видео ожившего сердца, но затем удалил его. Американские ученые уверены, что данный способ трансплантации органов умерших людей поможет справиться с хронической нехваткой донорских органов в США.