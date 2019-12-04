Специалисты составили список продуктов, вызывающих галлюцинации

Ученые пришли к выводу, что употребление обычных продуктов может вызвать галлюцинации, если их съедать в большом количестве.

Специалисты назвали список таких продуктов.

К числу таких продуктов относятся: рыба, перец чили, кофеин и плоды мускатного ореха.

Сообщается, что чрезмерное употребление перца чили способно сильно видоизменять восприятие реальности. Употребление некоторых видов рыб может привести к появлению зрительных и слуховых галлюцинаций. Также галлюцинации может вызвать употребление кофе: если в день выпить более семи чашек крепкого кофе, то могут начаться видения.

В число продуктов, вызывающих галлюцинации также относится мускатный орех.