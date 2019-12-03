Открытие: почему нельзя употреблять алкоголь после после тяжелой работы

Омский ученый Евгений Чигринский получил премию регионального правительства за достижения в науке. Он занимался исследованием организма человека и выяснил, почему после тяжелой работы нельзя употреблять алкогольные напитки.

Ученый объяснил, что употребление спиртного после тяжелой работы негативно отражается на обменных процессах организма. Таким образом исследователю удалось развеять миф о том, что алкоголь помогает расслабиться после тяжелого физического труда.

Употребление спиртных напитков после физических нагрузок отрицательно сказывается на работе почек, репродуктивной и других системах.

Исследование омского ученого даже привлекло внимание зарубежных специалистов.