Растительная диета поможет снизить риск смерти от болезней сердца

Специалисты из США провели исследование и пришли к выводу, что если употреблять больше овощей, фруктов, орехов и цельного зерна, то это защитит от заболеваний сердца и увеличит продолжительность жизни.

В процессе исследования ученые проанализировали данные о 25 000 мужчин и 47 000 женщин, средний возраст которых составлял 64 года. Все участники исследования были здоровыми.

В результате исследования ученые выяснили, что у участников, которые питались в основном продуктами растительными происхождения. У участников, питавшихся "здоровой" пищей, риск ранней смерти был на 8% меньше, а риск смерти от сердечных заболеваний был ниже на 10%.

В этом типе диеты участники заменяли одну порцию очищенных зерен цельными зернами каждый день. Также они ежедневно съедали одну порцию фруктов и овощей и меньше и пили на одну порцию меньше сладкий напитков.

У участников, придерживающихся нездоровой диеты, смерти был на 11% выше.