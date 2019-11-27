Буквально через несколько дней, в первых числах декабря, в России может начаться сезонная эпидемия гриппа. А пик наступит в январе.
С таким заявлением выступила сегодня Вероника Скворцова, министр здравоохранения.
По ее словам, вирусологи, которые ранее предупреждали о появлении новых штаммов вируса гриппа, пока окончательного прогноза этот счет не дают.
Сама же Скворцова уверена, что серьезных или трагических последствий в этом году ожидать не стоит. Оптимизм министра основан на том, что прививочная компания прошла организовано и на достаточно высоком уровне.
Чтобы не допустить развития осложнений - а именно ими и страшен грипп - руководитель Минздрава настоятельно порекомендовала не заниматься самолечением и не пытаться «перенести простуду (с которой люди часто путают вирусное заболевание) «на ногах».
К врачу необходимо обращаться сразу, как только появляются первые симптомы болезни. Или хотя бы в первые сутки», - напомнила Скворцова.
Как сегодня сообщила «Правда.ру», в некоторых Уральских регионах Роспотребнадзор уже зарегистрировал приближение заболеваемости ОРВИ к эпидемиологическому порогу.
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