В минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

Буквально через несколько дней, в первых числах декабря, в России может начаться сезонная эпидемия гриппа. А пик наступит в январе.

С таким заявлением выступила сегодня Вероника Скворцова, министр здравоохранения.

По ее словам, вирусологи, которые ранее предупреждали о появлении новых штаммов вируса гриппа, пока окончательного прогноза этот счет не дают.

Сама же Скворцова уверена, что серьезных или трагических последствий в этом году ожидать не стоит. Оптимизм министра основан на том, что прививочная компания прошла организовано и на достаточно высоком уровне.

Чтобы не допустить развития осложнений - а именно ими и страшен грипп - руководитель Минздрава настоятельно порекомендовала не заниматься самолечением и не пытаться «перенести простуду (с которой люди часто путают вирусное заболевание) «на ногах».

К врачу необходимо обращаться сразу, как только появляются первые симптомы болезни. Или хотя бы в первые сутки», - напомнила Скворцова.

Как сегодня сообщила «Правда.ру», в некоторых Уральских регионах Роспотребнадзор уже зарегистрировал приближение заболеваемости ОРВИ к эпидемиологическому порогу.