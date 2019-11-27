Роспотребнадзор Челябинской области сегодня объявляет о том, что регион находится на пороге сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
Как говорится в сообщении ведомства, на данный момент в области диагноз ОРВИ подтвержден у 21 975 заболевших. Среди них детей школьного возраста на 6% больше, чем взрослых.
Общий же показатель заболеваемости на 8,3% выше, чем неделю назад.
Несмотря на то, что "гром вот-вот грянет" в Челябинской области продолжается вакцинация тех, кто "затянул" с этим. На сегодня там привито более миллиона жителей.
В Роспотребнадзоре считают, что именно это пока позволяет держать ситуацию с гриппом на "пороге эпидемии". И, особо подчеркивают санитарные медики, у всех заболевших обнаружены риновирусы и штаммы парагриппа, а вот самого гриппа пока в регионе нет.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.