Южный Урал на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор Челябинской области сегодня объявляет о том, что регион находится на пороге сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.

Как говорится в сообщении ведомства, на данный момент в области диагноз ОРВИ подтвержден у 21 975 заболевших. Среди них детей школьного возраста на 6% больше, чем взрослых.

Общий же показатель заболеваемости на 8,3% выше, чем неделю назад.

Несмотря на то, что "гром вот-вот грянет" в Челябинской области продолжается вакцинация тех, кто "затянул" с этим. На сегодня там привито более миллиона жителей.

В Роспотребнадзоре считают, что именно это пока позволяет держать ситуацию с гриппом на "пороге эпидемии". И, особо подчеркивают санитарные медики, у всех заболевших обнаружены риновирусы и штаммы парагриппа, а вот самого гриппа пока в регионе нет.