В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире

В Великобритании врачи смогли выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они родились на 23-й неделе беременности.

У 32-летней Талии Китс на четвертом месяце беременности начались осложнения. Врачи стали отговаривать ее от родов, но женщина решила выносить детей, даже после того, как услышала неутешительный диагноз.

Весной на свет появились близнецы Джо (с весом 429 граммов) и Эшли (с весом 203 грамма). Первый ребенок появился на свет естественным путем, а второй — с помощью кесарева сечения. Малыши провели несколько месяцев в палате интенсивной терапии. Ситуация осложнялась тем, что у новорожденных была диагностирована хроническая болезнь легких. Малышей выпиали из больницы только в августе. В настоящее время вес Джо составляет 5 кг, а вес его брата-близнеца Эшли — 3,6 килограмма.

Сейчас малыши не могут обходиться без кислородных масок, но в целом их самочувствие улучшилось. Женщина сообщила, что нисколько не жалеет о том, что решилась не сложные роды.

Фото: twitter.com