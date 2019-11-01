В Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см

В Германии зубной врач удалил пациенту самый длинный зуб в мире. Длина зуба составляла 3,72 см. История медицины не знает подобного случая.

Доктор Макс Лукаш из немецкого Оффенбаха в сентябре удалили пациенту самый длинный в истории медицины зуб.

По его словам, к нему на прием пришел мужчина с жалобами на сильную боль. Состояние зуба было таким, что его нужно было удалять.

Но когда врач увидел, какой длины зуб, он был потрясен. Врачи измерил длину зуба с помощью линейки и показал своим коллегами. Те решили сообщить в представительство книги рекордов Гиннеса. Оттуда вскоре прибыли сотрудники и официально зарегистрировали рекорд в истории мировой стоматологии — 3,72 см.

Обладателем зуба рекордной длины был хорват по имени Миджо Водопиджа, у которого из-за него все время отекала нижняя челюсть.

Врач получил согласие пациента на публикацию этой истории в медицинском журнале. В ближайшее время в офис этого стоматолога доставят официальный сертификат из Книги Рекордов Гиннесса.

Фото: fb.ru