Кардиологи рассказали о признаках приближающегося инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердца рассказали, какие симптомы могут говорить приближающемся сердечном приступе.

Стоит обратить внимание на здоровье сердца, если ощущается боль в ногах, сильная слабость после простуды или гриппа, одышка в процессе подъема по лестнице.

Немецкие специалисты утверждают, что некоторые виды болей в ногах могут говорить о повышенном риске инфаркта миокарда. Наиболее опасным видом боли является боль в икрах в процессе ходьбы.

Также должны насторожиться при появлении таких симптомов, как боль в пальцах ног, когда человек лежит, и ее исчезновение при вставании. Эксперты предупреждают, что эти два типа боли являются признаком атеросклероза в ногах.

Кроме того, стоит обратить внимание на возникновение одышки, так как она также может быть предвестником сердечного приступа, если она появляется при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния.

Кардиологи отметили, что сердечная недостаточность провоцирует возникновение респираторных расстройств, чаще, чем заболевания легких. Поэтому одышка может говорить о проблемах с сердцем, а не о наличии нарушений в работе легких.

Ощущение усталости после болезни также может быть сигналом повреждений в сердце. По словам кардиологов, если после инфекции, кроме усталости, присутствуют такие симптомы, как отеки в ногах, ощущение давления в груди, нерегулярный пульс или одышка при небольшой нагрузке, то нужно обязательно проверить сердце.

Фото: pravda.ru

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