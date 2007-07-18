5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.
Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.
Мы воздействуем одновременно на десятки биологически активных точек организма, что помогает быстро снять ангиоспазм.
Для усиления спазмолитического действия самомассажа его дополняют аутогенной тренировкой.
Повторяем про себя медленно на выдохе формулы:
«Я спокоен. Никаких тревог. Я расслабился. Я отдыхаю. Мои сосуды расслабляются. Спазмы уходят. Мое сердце бьется ровно и спокойно. Чувствую приятное тепло в области сердца, головы. Голова становится легкой».
Обратим внимание, что самомассаж проводится 2-3 раза в день хотя бы по 5 минут. Утром можно в постели, днем и вечером или перед выходом на улицу в ветреный день, перед возможной стрессовой ситуацией.
По возможности самомасаж и аутотренинг дополняют ароматерапией, для чего смазывают губу под носом настойкой или маслом
Заключается в воспитании в себе
Следует избегать самоедства, «пережевывания» неприятностей и обид, что нарушает сон и истощает нервную систему.
Важны интересная работа или творческое хобби. Особое значение придается работе руками:
Все, что помогает развивать мелкую моторику пальцев.
Дело в том, что нервный аппарат рук тесно связан с сосудодвигательным центром в подкорке головного мозга. Такая работа гасит возбуждение в этом центре, поддерживающее и ангиоспазм.
В питании – больше растительных продуктов. Особое значение имеют:
Минимум поваренной соли, животных жиров, специй.
Из трав –
На ночь под нос – хлопчатобумажную подушку с
При переутомлении – мед с лимоном. В непогоду – чай с пустырником, душицей, розой, мелиссой и более частый массаж.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.