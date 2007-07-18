5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.



Спазмы сосудов Головного мозга. Точки Акупунктуры в помощь

Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

Зональный сегментарный самомассаж

Мы воздействуем одновременно на десятки биологически активных точек организма, что помогает быстро снять ангиоспазм.

Медленно поглаживаем расслабленными ладонями лоб от переносицы к вискам, лоб – лицо до подбородка («умывание»), затылка – от шеи к лопаткам, надплечьям и плечевого сустава – сначала слева правой рукой, затем справа левой ладонью. Кончиками пальцев проводим кругообразные разминания висков. Затем растираем лучезапястный сустав, обхватив его в кольцо из большого и указательного пальцев другой руки. Одновременно сгибаем и разгибаем массируемую руку в локтевом суставе. Заканчиваем самомассаж растиранием между ладонями коленного сустава, повторяя каждый прием не менее 15-20 раз.

Аутогенная тренировка

Для усиления спазмолитического действия самомассажа его дополняют аутогенной тренировкой.

Повторяем про себя медленно на выдохе формулы:

«Я спокоен. Никаких тревог. Я расслабился. Я отдыхаю. Мои сосуды расслабляются. Спазмы уходят. Мое сердце бьется ровно и спокойно. Чувствую приятное тепло в области сердца, головы. Голова становится легкой».

Обратим внимание, что самомассаж проводится 2-3 раза в день хотя бы по 5 минут. Утром можно в постели, днем и вечером или перед выходом на улицу в ветреный день, перед возможной стрессовой ситуацией.

Ароматерапия

По возможности самомасаж и аутотренинг дополняют ароматерапией, для чего смазывают губу под носом настойкой или маслом

лаванды,

жасмина,

валерианы,

мяты.

Психокоррекция

Заключается в воспитании в себе

доброжелательности,

отходчивости,

терпимости,

жизнелюбия,

любви к природе,

музыке,

искусству.

Следует избегать самоедства, «пережевывания» неприятностей и обид, что нарушает сон и истощает нервную систему.

Важны интересная работа или творческое хобби. Особое значение придается работе руками:

рукоделие,

живопись,

кулинария,

небольшие ремонтные работы.

Все, что помогает развивать мелкую моторику пальцев.

Дело в том, что нервный аппарат рук тесно связан с сосудодвигательным центром в подкорке головного мозга. Такая работа гасит возбуждение в этом центре, поддерживающее и ангиоспазм.

Диета при спазмах сосудов

В питании – больше растительных продуктов. Особое значение имеют:

грецкие орехи,

боярышник,

морковь,

лук,

мед.

Минимум поваренной соли, животных жиров, специй.

Из трав –

пустырник,

сушеница,

душица,

донник.

На ночь под нос – хлопчатобумажную подушку с

шишками хмеля,

размельченными корнями валерианы,

мятой.

При переутомлении – мед с лимоном. В непогоду – чай с пустырником, душицей, розой, мелиссой и более частый массаж.