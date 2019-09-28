Ученые: старение может препятствовать развитию рака

Процесс старения может препятствовать развитию онкологических заболеваний. Такой вывод сделали британские ученые из Университета Ливерпуля. Результаты их исследования опубликовало официальное издание Анатомического общества Aging Cell.

В настоящее время специалисты до сих пор не выяснили, почему старение является одним из самых главных факторов риска развития рака. Исследователи решили проверить экспрессию генов - процесс, при котором отдельные гены преобразуют информацию в белок. Ученые сопоставили изменения, которые происходят в процессе старения, а также во время развития онкологических заболеваний.

Они выяснили, что старение может препятствовать процессу разрастания тканей путем деления клеток. "Таким образом, есть две противоположные силы: мутации, приводящая к развитию рака, и дегенерации тканей, препятствующая этому процессу", - пояснили специалисты.

Выводы ученых объясняют то, почему риск заболеваемости раком в преклонном возрасте снижается.