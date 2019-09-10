Ученые из университета в Упсале, Швеция, оценили последствия появления всего одного лишнего килограмма жира на животе.
Выяснилось, что у женщин риск развития серьезных заболеваний выше, чем у мужчин, в целых семь раз, передает "Царьград".
Шведские исследователи обследовали более 325 тысяч человек с целью проследить связи между жиром на животе и риском возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что между жиром на животе и повышенным риском диабета, инфаркта, инсульта, гипертонии и других проблем со здоровьем есть прямая причинно-следственная связь.
Эксперты из Скандинавии также пришли к выводу, что у женщин жировые отложения куда более тесно связаны с риском прогрессирования вышеперечисленных недугов, сообщает "Царьград".
Если кило лишнего жира на животе может увеличить риск развития, например, диабета второго типа у женщин в семь раз, то у мужчин риск возрастает всего в два раза.
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