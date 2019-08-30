В России снижается заболеваемости сифилисом. По данным минздрава, в прошлом году ее уровень составил 16,5 случая на 100 тыс. населения.
В 2000-м этот показатель был больше почти в 10 раз - 165,7.
В 2018 году с диагнозом "сифилис" было 24,5 тыс. человек во всей стране, пишет RT. Регионом с наибольшей заболеваемостью стала Тува - на 100 тыс. населения 43,5 случая . За ней идут Иркутская область, Приморье, Республика Алтай.
Наименьший уровень заболеваемости оказался в Калмыкии - 2,5 случая на 100 тыс. населения. В этом списке также Костромская область, Карелия и Коми.
По словам специалистов, снижение заболеваемости сифилисом связано с двумя основными факторами: эффективной профилактикой заболевания и повышением уровня медицинской грамотности россиян.
Читайте также:
Врачи посоветовали не спать с кошками из-за риска серьезных заболеваний
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.