Заболеваемость сифилисом в России за 18 лет снизилась в десять раз

В России снижается заболеваемости сифилисом. По данным минздрава, в прошлом году ее уровень составил 16,5 случая на 100 тыс. населения.

В 2000-м этот показатель был больше почти в 10 раз - 165,7.

В 2018 году с диагнозом "сифилис" было 24,5 тыс. человек во всей стране, пишет RT. Регионом с наибольшей заболеваемостью стала Тува - на 100 тыс. населения 43,5 случая . За ней идут Иркутская область, Приморье, Республика Алтай.

Наименьший уровень заболеваемости оказался в Калмыкии - 2,5 случая на 100 тыс. населения. В этом списке также Костромская область, Карелия и Коми.

По словам специалистов, снижение заболеваемости сифилисом связано с двумя основными факторами: эффективной профилактикой заболевания и повышением уровня медицинской грамотности россиян.

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