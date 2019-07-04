Врачи посоветовали не спать с кошками из-за риска серьезных заболеваний

Привычка спать в одной постели с домашней кошкой грозит серьезными осложнениями для здоровья, поскольку даже любимый питомец может нести опасные заболевания.



Пушистое счастье: почему кошки так популярны в мире / Новости от 08.08.2018 16:05

"Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае", - сказал в интервью "Аргументам и фактам" доктор Сергей Агапкин.

По его слова, кошки являются носителями внутриклеточного паразита, который опасен для маленьких детей и взрослых с ослабленным иммунитетом. Специалист добавил, что исследователи из Копенгагенской университетской больницы доказали опасность этого паразита. Проникнув в организм человека, он на 50% повышает риск развития шизофрении. Такие выводы были сделаны в рамках исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день у ученых до сих пор нет точного объяснения тому, почему кошки так много спят. Средняя длительность сна кошки составляет 12 часов в сутки, а некоторые могут спать целых 22 часа. Девятилетняя кошка проводит около 6 лет своей жизни во сне. Такой длительный сон считается нормой.

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