Привычка спать в одной постели с домашней кошкой грозит серьезными осложнениями для здоровья, поскольку даже любимый питомец может нести опасные заболевания.
"Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае", - сказал в интервью "Аргументам и фактам" доктор Сергей Агапкин.
По его слова, кошки являются носителями внутриклеточного паразита, который опасен для маленьких детей и взрослых с ослабленным иммунитетом. Специалист добавил, что исследователи из Копенгагенской университетской больницы доказали опасность этого паразита. Проникнув в организм человека, он на 50% повышает риск развития шизофрении. Такие выводы были сделаны в рамках исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день у ученых до сих пор нет точного объяснения тому, почему кошки так много спят. Средняя длительность сна кошки составляет 12 часов в сутки, а некоторые могут спать целых 22 часа. Девятилетняя кошка проводит около 6 лет своей жизни во сне. Такой длительный сон считается нормой.
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