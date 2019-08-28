Британские ученые заявили о пользе красного вина для кишечника

Красное вино полезно для кишечника, поскольку благодаря напитку в нем появляется больше полезных бактерий. К такому выводу пришли британские специалисты из Королевского колледжа Лондона.

Речь идет об особых химических соединениях, которые также содержатся в белом вине, пиве и сидре, однако в намного меньших количествах, чем в красном вине. По словам исследователей, для достижения положительного эффекта достаточно выпивать лишь один бокал раз в две недели. При этом ученые подчеркивают, что это не должно служить оправданием для злоупотреблений.

"Если вам нужно выбрать один алкогольный напиток, то стоит выбрать красное вино, так как оно может оказать благотворное влияние на вас и на ваши кишечные микробы, что, в свою очередь, может также хорошо сказаться на весе и риске сердечных заболеваний", - отметил один из авторов исследования.

В будущем ученые собираются провести еще один эксперимент - предложить участникам на выбор красное вино или виноградный сок, а затем посмотреть, что из этого лучше скажется на кишечнике.

"Мы узнаем о кишечных бактериях все больше и больше. Это комплексный вопрос, требующий многих исследований, но мы уже знаем, что чем разнообразнее микробиота, тем лучше для нашего здоровья", - заключают специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам специалистов из Калифорнии, вино способно продлевать жизнь. Два бокала вина в день значительно снижают риск преждевременной смерти.

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