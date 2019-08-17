Шоколад не помогает людям, страдающим от депрессии. Выводы американских ученых о пользе шоколада, опубликованные в журнале Depression and Anxiety, являются ненаучными. Такое мнение высказал профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу.
Как указывается портал MedicalXpress, исследование его коллег проводилось путем опроса людей о их настроении и о том, ели ли они шоколад.
"На самом деле люди редко признаются, когда едят сладости. Подумайте, если бы вы вчера на ночь съели целую плитку шоколада, вы бы сказали об этом интервьюеру? А если вы еще и в депрессии?", - риторически спросил специалист.
Он добавил, что шоколад не оказывает никакого влияние на депрессию, однако может быть опасен для здоровья человека из-за большого содержания сахара. В случае тяги к сладкому лучше выбирать темный шоколад, сухофрукты или орехи, заключил Десброу.
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