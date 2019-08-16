Перед выходом на улицу и посещением мест массового скопления людей необходимо брать с собой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Об этом в интервью агентству городских новостей "Москва" рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Беседа, отметим, шла о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
В составе вышеперечисленных ингредиентов, поясняет специалист, присутствуют биологически активные вещества, способные противостоять вирусам.
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