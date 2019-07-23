Врачи рассказали о пользе лимона для печени и почек

Стало известно о новых полезных для организма человека свойствах лимонов.
Врачи утверждают, что употребление лимонов благотворно влияет на здоровье многих внутренних органов.
Это связано с тем, что в лимоне содержится много витаминов и минералов, которые повышают иммунитет.
Врачи выяснили, что лимонный сок активизирует выработку печенью определенных ферментов, которые расщепляют белки. Лимон способствует разжижению крови, соответственно печени легче ее очищать.
Также употребление лимона полезно для желудка и печени, так как благодаря этому фрукту укрепляется иммунитет организма. Лимон помогает вывести из организма токсины и холестерин. Также лимон способен ускорить обменные процессы в организме в печени и очень эффективен при похудении.
Фото: suwalls.com
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