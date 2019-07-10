МЧС дало рекомендации по защите от змеиных укусов

Поскольку в России проживает большое количество различных видов змей, спасатели рекомендуют остерегаться этих пресмыкающихся. При укусе змеи необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу, особенно в случае проявления головокружения и рвоты.



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Сотрудники МЧС рекомендуют при контакте со змеей в доме отойти на безопасное расстояние и держать ее в поле зрения. Затем необходимо вызвать спасателей и ожидать их приезда, не вступая в контакт с животным. От любых резких движений следует отказаться. Лучше замереть и дать возможность змее уйти.

Если после укуса змеи нет возможности обратиться к врачу, то рану необходимо продезинфицировать и наложить стерильную повязку. Чтобы предотвратить распространение яда по организму на пораженную конечность необходимо наложить жгут и пить как можно больше воды.