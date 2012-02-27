Проведена первая в истории пересадка кисти руки от живого донора

В Ханое прошла первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора. Операцию проводили военные хирурги.

Пациентом был человек, кисть руки которого пострадала 4 года назад в результате несчастного случая на производстве. Новая кисть левой руки пациента полностью прижилась в течение месяца после проведения операции.

Донором был пациент, который получил травму левой руки. Врачи не смогли спасти ему руку, ее пришлось ампутировать. Пациент и его семья согласились на донорство.

В 2012 году "Правда.Ру" писала о том, что в Турции провели первую операцию по полной трансплантации конечностей.

Турку пересадили чужие руки ноги

В университетской больнице Анкары хирурги провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и ног. Уникальная операция продолжалась более 20 часов. В ней приняло участие 50 врачей.

Четырехкратная трансплантация конечностей подразумевает, что у пациента донорскими будут более 50 процентов тела, пишут "МедВести". Руки и ноги для пересадки были взяты у 40-летнего мужчины, мозг которого был поврежден после аварии. Семья погибшего решила пожертвовать его органы.

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Ректор Университета Хаджеттепе, при котором проводилась операция, Мурат Тунчер пока не комментирует вопросы о состоянии пациента. "Ближайшие 24 часа будут критическими для больного, так как процесс переливания крови еще не завершен, — сказал он. — Есть опасность тог, что все конечно будут отторгнуты, но, мне кажется, как минимум у двух есть очень большие шансы успешно прижиться".

Между тем, как пишет News.BCM.ru, в настоящее время прооперированный мужчина находится в хорошем состоянии и, после непродолжительного восстановительного периода, сможет покинуть больничную палату и жить полной жизнью.

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Пациента, потерявшего в 1998 году все конечности из-за сильно удара электричеством, зовут Шефкет Чавдар. Два месяца назад он прошел операцию по трансплантации ноги, но вскоре выявилась несовместимость, и ногу пришлось снова ампутировать. Поэтому теперь врачи особенно пристально наблюдают, не произойдет ли вторичное отторжение тканей.

Современная хирургия позволяет проводить операции любой сложности. Ранее "ФедералПресс" сообщал, что бельгийские хирурги пересадили пациенту не только лицо, но и лицевые кости. А в США девочке "заменили" все органы желудочно-кишечного тракта.

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