Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Проведена первая в истории пересадка кисти руки от живого донора

Здоровье » Здравоохранение

В Ханое прошла первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора. Операцию проводили военные хирурги.

Пациентом был человек, кисть руки которого пострадала 4 года назад в результате несчастного случая на производстве. Новая кисть левой руки пациента полностью прижилась в течение месяца после проведения операции.

Донором был пациент, который получил травму левой руки. Врачи не смогли спасти ему руку, ее пришлось ампутировать. Пациент и его семья согласились на донорство.

В 2012 году "Правда.Ру" писала о том, что в Турции провели первую операцию по полной трансплантации конечностей.

Турку пересадили чужие руки ноги

В университетской больнице Анкары хирурги провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и ног. Уникальная операция продолжалась более 20 часов. В ней приняло участие 50 врачей.

Четырехкратная трансплантация конечностей подразумевает, что у пациента донорскими будут более 50 процентов тела, пишут "МедВести". Руки и ноги для пересадки были взяты у 40-летнего мужчины, мозг которого был поврежден после аварии. Семья погибшего решила пожертвовать его органы.

Читайте: Испанцу пересадили чужие ноги.

Ректор Университета Хаджеттепе, при котором проводилась операция, Мурат Тунчер пока не комментирует вопросы о состоянии пациента. "Ближайшие 24 часа будут критическими для больного, так как процесс переливания крови еще не завершен, — сказал он. — Есть опасность тог, что все конечно будут отторгнуты, но, мне кажется, как минимум у двух есть очень большие шансы успешно прижиться".

Между тем, как пишет News.BCM.ru, в настоящее время прооперированный мужчина находится в хорошем состоянии и, после непродолжительного восстановительного периода, сможет покинуть больничную палату и жить полной жизнью.

Также: Американец с пересаженным лицом обрел обоняние.

Пациента, потерявшего в 1998 году все конечности из-за сильно удара электричеством, зовут Шефкет Чавдар. Два месяца назад он прошел операцию по трансплантации ноги, но вскоре выявилась несовместимость, и ногу пришлось снова ампутировать. Поэтому теперь врачи особенно пристально наблюдают, не произойдет ли вторичное отторжение тканей.

Современная хирургия позволяет проводить операции любой сложности. Ранее "ФедералПресс" сообщал, что бельгийские хирурги пересадили пациенту не только лицо, но и лицевые кости. А в США девочке "заменили" все органы желудочно-кишечного тракта.

Читайте самое интересное в рубрике "Занимательные новости"

Новости Все >
Чорлука подписал новый контракт с "Локомотивом"
Елена Степаненко восхитила поклонников новой прической и молодым лицом
Героиня реалити-шоу в Румынии проиграла на этапе и сломала обидчику нос
Корпоратив со стриптизом обернулся остранением для начальника морга
Атомная подлодка США потеряла защитное покрытие после первого похода
Овечкин отреагировал на переход Ковальчука в "Вашингтон"
В Казахстане откроется первый пятизвёздочный отель all inclusive
Харви Вайнштейн был госпитализирован из зала суда
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Проведена первая в истории пересадка кисти руки от живого донора
Последние материалы
ВЦИОМ: 41% россиян примут участие в голосовании по Конституции
Случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии
Зубная паста защитит от сердечного приступа
Корейские клубы проведут Лигу чемпионов без зрителей из-за коронавируса
Должники в России смогут сами продавать свои квартиры
Жители Урала пожаловались на гололед
Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании
Пушков оценил намерение США ввести новые санкции против России
Овечкин получит в подарок сетку, в которую забросил 700-ю шайбу в НХЛ
"Глобальность контроля": чем ракетная оборона РФ лучше американской
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика
Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Голосование за поправки в Конституцию - вопрос доверия президенту
В России поменяются правила открытия депозитов и выдачи кредитов
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Бывший глава ФСИН Александр Реймер освобожден по УДО
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В Петербурге резко похолодает
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ