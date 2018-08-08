Ученые объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

Тело мужчины быстрее реагирует на понижение калорий, чем тело женщины. В этом убеждены эксперты из Копенгагенского университета, опубликовавшие научные выкладки в Diabetes, Obesity and Metabolism.

Фото: Fotodom.ru

Они проанализировали данные 2 000 добровольцев, страдавших ожирениям. Участникам эксперимента 8 недель давали специальную еду, калорийность которой была минимальной — примерно 930 ккал. Все время работы ученые регулярно брали образцы крови, слюны и выделений, проверяя, соблюдают ли добровольцы диету, как изменяется их состояние.

Все участники за 8 недель сбросили примерно 10,7 кг, это благотворно сказалось на уровне сахара и снизило иные предпосылки к развитию диабета второго типа. При этом стало очевидно: мужчины похудели быстрее. Они лишились примерно 11,8 кг жира, а женщины на 18% меньше.

Кроме того, на женском организме ограничение сказалось сильнее, причем последствия не всегда были положительные. Так, они теряли мускульную массу, полезный подкожный жир, однако и "плохой" холестерин "сгорал" быстрее.

Эти выводы делают очевидным: диетологи и эндокринологи должны по-разному строить работу с представителями разных полов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что здоровое питание поддерживает когнитивные функции организма и не дает им утрачиваться с возрастом. Об этом говорят американские исследователи из Университета Джона Бастра в Сан-Диего, Калифорния. Они отмечают, что тем, кто придерживается так называемой средиземноморской диеты или отдельных ее положений, потеря памяти грозит на 24% меньше, кроме того, снижаются риски сердечных болезней. Она подразумевает, прежде всего, воздержание от сахара и красного мяса. Этот режим питания предписывает потребление больших порций овощей, цельнозерновых культур и бобов. Два раза в неделю вы можете есть сырую рыбу, молоко и яйца также в ограниченном количестве. Оливковое масло заменяет подсолнечное, специи — на смену соли, красное мясо — говядина, свинина и баранина — полностью запрещены, как сладкое и сахар. Зато раз в неделю можно пить красное вино, но в минимальных количествах, не больше двух бокалов.

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