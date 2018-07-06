Ученые объяснили, почему летом так хочется любви

Как известно, летом хочется не только на пляж, холодного мороженого и прохладного пива. В летнее время года организм в большей степени требует и удовлетворения несколько более низменных инстинктов. Так, ученые выяснили, почему же в летнее время организм требует больше секса.

Фото: ru.fifa.com

Дело тут, как можно было подумать, не в степени оголенности тех или иных частей тела противоположного пора в связи с высокой температурой. Повышенное желание интимной близости ученые Гарвардской школы здравоохранения и госпиталя Бостона объяснили обилием солнечного света. Воздействие солнечных лучей напрямую воздействует на организм, способствуя выработке серотонина. Серотонин также часто называют "гормоном счастья", "гормоном радости" или даже "гормоном хорошего настроения".

Именно этим и обусловлено повышенное желание интимной близости в летнее время. Но, наверное, и меньшее количество одежды дает о себе знать.

Ученые также выяснили, что солнечные лучи снижают уровень мелатонина в организме человека. Мелатонин — основной регулятор суточных ритмов. Повышение его количества в организме может прогонять сонливость, вызывать бодрость, а также повышать либидо.

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