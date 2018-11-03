Избыточный сахар наш организм получает из газировки

Россияне, оказывается, больше всего сахара "добывают" из газированных напитков, такой вывод на основе проведенного опроса сделали специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, сообщает pora.ru.

Респонденты 24 городов, находящихся во всех федеральных округах РФ, отвечали на вопрос, как часто они употребляют сладости и газированные напитки. Опрос велся с 2013 по 2016 год, было охвачено почти 12 тысяч человек. Результаты ответов фиксировали, разбивая их по четырем возрастным группам: от 12 до 17 лет, от 18 до 30, от 31 до 45 и от 46 до 60 лет. В каждой — по 150 представителей обоих полов.

Самые ярые поклонники газировки живут в Центральном и Южном федеральных округах. Например, в Центральном ФО из опрошенных 2043 человек 33% не пьют напитки с газом, 5-10% — ежедневно, остальные — до трех раз в месяц. Специалисты Центра подчеркнули, что показатели по стране примерно одинаковые.

ВОЗ рекомендует снизить потребление сладких продуктов. Их массовая доля не должна превышать 10% от общей суммы килокалорий, поступивших в организм. Например, если индивидуальная ежедневная норма две тысячи килокалорий, всего 200 из них отводится на сладкие продукты. Это пол-литра газировки или около 50 граммов сахара.

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