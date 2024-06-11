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Ягод будет не счесть: во время цветения клубники подкормите её этим — залог стабильного урожая

Чем подкормить клубнику во время цветения?

0:58
Садоводство » Советы

Клубника садовая — это многолетнее травянистое растение семейства Розовые (Rosaceae). Садовая клубника широко культивируется в садоводстве благодаря своим крупным, сочным и сладким плодам, которые употребляются в свежем виде, используются в кулинарии, кондитерском производстве и для приготовления варенья, джемов и компотов.

Чем подкормить клубнику во время цветения?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Период цветения клубники — самый ответственный этап в её вегетации, от которого зависит будущий урожай. В этот период используйте простую подкормку, которая очень важна для культуры.

Вам понадобится калиева селитра. Разведите 20-25 грамм средства в 10 литрах воды. Полейте по пол-литра для молодых кустов и 1 литр для взрослых кустов.

На следующий день прорыхлите грядку. Такой уход за кустами клубники в период цветения поможет ежегодно собирать стабильный урожай.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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