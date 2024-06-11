Ягод будет не счесть: во время цветения клубники подкормите её этим — залог стабильного урожая

Клубника садовая — это многолетнее травянистое растение семейства Розовые (Rosaceae). Садовая клубника широко культивируется в садоводстве благодаря своим крупным, сочным и сладким плодам, которые употребляются в свежем виде, используются в кулинарии, кондитерском производстве и для приготовления варенья, джемов и компотов.
Период цветения клубники — самый ответственный этап в её вегетации, от которого зависит будущий урожай. В этот период используйте простую подкормку, которая очень важна для культуры.
Вам понадобится калиева селитра. Разведите 20-25 грамм средства в 10 литрах воды. Полейте по пол-литра для молодых кустов и 1 литр для взрослых кустов.
На следующий день прорыхлите грядку. Такой уход за кустами клубники в период цветения поможет ежегодно собирать стабильный урожай.
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