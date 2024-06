От огневки до грызунов: кто покушается на урожай крыжовника

Крыжовник — одна из самых популярных и любимых ягодных культур среди садоводов. Эти кустарники радуют нас крупными, сладкими и сочными плодами, которые так хороши в свежем, консервированном и переработанном виде. Но, к сожалению, за здоровьем и урожайностью крыжовника необходимо тщательно следить, так как его нередко атакуют различные вредители.

