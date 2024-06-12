От огневки до грызунов: кто покушается на урожай крыжовника

Самые опасные насекомые-вредители крыжовника

Крыжовник — одна из самых популярных и любимых ягодных культур среди садоводов. Эти кустарники радуют нас крупными, сладкими и сочными плодами, которые так хороши в свежем, консервированном и переработанном виде. Но, к сожалению, за здоровьем и урожайностью крыжовника необходимо тщательно следить, так как его нередко атакуют различные вредители.

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Одним из самых распространённых и опасных врагов этой культуры является крыжовниковая огневка. Её гусеницы буквально пожирают листву и плоды крыжовника, нанося растению колоссальный вред. Чтобы не допустить размножения этого вредителя, нужно регулярно осматривать кусты и уничтожать отложенные яйца и гнёзда гусениц. Также рекомендуется применять биологические или химические инсектициды в период, когда огневка активно распространяется.

Не менее опасен и крыжовниковый пилильщик. Его личинки-ложногусеницы высасывают соки из листьев и молодых побегов, деформируя и обезображивая растение. Для борьбы с пилильщиком очень эффективны ручные сборы вредителей, а также использование инсектицидных препаратов.

Кроме того, крыжовник может страдать от нашествия тли. Эти мелкие сосущие насекомые поселяются на побегах и листьях растения, ослабляя его и делая более уязвимым для болезней. Борьбу с тлей лучше начинать как можно раньше, применяя биологические или мягкие химические средства защиты.

Не обходят стороной крыжовник и такие вредители, как паутинный клещ и почковый долгоносик. Они также могут нанести значительный урон растению, поэтому их тоже нужно своевременно выявлять и уничтожать.

Помимо насекомых-вредителей, крыжовник могут повреждать и различные грызуны. Мыши, кроты и зайцы могут объедать кору, побеги и корни кустарников, вызывая их ослабление и гибель. Бороться с такими "вредителями" можно с помощью ограждений, отпугивающих средств и ловушек.

Чтобы держать под контролем все эти напасти, садоводам нужно соблюдать комплексный подход. Важно регулярно осматривать кусты, удалять повреждённые и больные части растений, использовать разрешенные инсектициды и акарициды, а также создавать неблагоприятные условия для размножения вредителей.

Только своевременные и грамотные меры по защите крыжовника помогут обеспечить его хороший рост, обильное плодоношение и, как следствие, щедрый урожай вкусных и полезных ягод.