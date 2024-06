Ванилин против комаров: натуральное средство для защиты от кровососущих насекомых

Your browser does not support the audio element.

Комары — настоящее бедствие для многих дачников и любителей отдыха на природе. Ведь эти насекомые не только доставляют массу неудобств своими укусами, но и могут быть переносчиками серьезных заболеваний. Поэтому так важно найти действенные и безопасные способы защиты.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's