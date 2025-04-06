Деньги уже выделены: как изменится экстренная помощь в 21 регионе

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году более 20 российских регионов получат федеральное финансирование на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели свыше 11,4 миллиарда рублей, сообщает сайт правительства РФ.

Средства распределят между 21 регионом, которые ранее заявили о необходимости модернизации. В списке получателей — Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

Часть финансирования направят на создание модульных конструкций в приёмных отделениях, которые позволят оперативно оказывать помощь пациентам в критическом состоянии. Кроме того, больницы оснастят новой медицинской техникой, а существующее оборудование — доукомплектуют.

В кабмине напомнили, что проект реализуется в рамках федеральной программы "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящей в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Его цель — повысить качество и доступность медицинской помощи, особенно в экстренных ситуациях, когда каждая минута может стоить жизни.

Уточнения

Национальные проекты (сокр Нацпроекты 2019—2024) — национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».



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