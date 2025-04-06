Эти вкусные орешки помогают худеть: 5 полезных свойств фисташек

Диетолог Авив Джошуа назвала 5 плюсов от употребления фисташек.
Они, по словам эксперта, содержат много питательных полезных веществ.
Ученые доказали, что фисташки помогают снижать систолическое артериальное давление благодаря своему составу. Они богаты витаминами и антиоксидантами.
Кроме того, они положительно влияют на уровень холестерина в крови.
Еще эти орешки помогают контролировать аппетит и способствует похудению.
Исследования также отмечают улучшение показателей ИМТ и уменьшение объёма талии.
Добавим, что фисташки поддерживают здоровье ЖКТ и помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови.
"Умеренное употребление фисташек может принести ощутимую пользу здоровью, но важно учитывать индивидуальные особенности организма", — заключила Авив Джошуа.
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.