Эти вкусные орешки помогают худеть: 5 полезных свойств фисташек

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Авив Джошуа назвала 5 плюсов от употребления фисташек.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg фисташки

Они, по словам эксперта, содержат много питательных полезных веществ.

Ученые доказали, что фисташки помогают снижать систолическое артериальное давление благодаря своему составу. Они богаты витаминами и антиоксидантами.

Кроме того, они положительно влияют на уровень холестерина в крови.

Еще эти орешки помогают контролировать аппетит и способствует похудению.

Исследования также отмечают улучшение показателей ИМТ и уменьшение объёма талии.

Добавим, что фисташки поддерживают здоровье ЖКТ и помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови.

"Умеренное употребление фисташек может принести ощутимую пользу здоровью, но важно учитывать индивидуальные особенности организма", — заключила Авив Джошуа.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

