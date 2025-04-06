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Эти вкусные орешки помогают худеть: 5 полезных свойств фисташек

0:55
Еда

Диетолог Авив Джошуа назвала 5 плюсов от употребления фисташек.

фисташки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
фисташки

Они, по словам эксперта, содержат много питательных полезных веществ.

Ученые доказали, что фисташки помогают снижать систолическое артериальное давление благодаря своему составу. Они богаты витаминами и антиоксидантами.

Кроме того, они положительно влияют на уровень холестерина в крови.

Еще эти орешки помогают контролировать аппетит и способствует похудению.

Исследования также отмечают улучшение показателей ИМТ и уменьшение объёма талии.

Добавим, что фисташки поддерживают здоровье ЖКТ и помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови.

"Умеренное употребление фисташек может принести ощутимую пользу здоровью, но важно учитывать индивидуальные особенности организма", — заключила Авив Джошуа.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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