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Готовь компостный чай — получай урожай в два раза больше! Это работает

2:06
Садоводство

Все больше садоводов возвращаются к старым методам, и один из самых популярных — это компостный чай. Это не просто тренд, а эффективное и экологичное удобрение, которое помогает растениям расти здоровыми и сильными. И самое главное — его можно приготовить своими руками, не тратя деньги.

Компост
Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Что такое компостный чай

Компостный чай — это фильтрат, получаемый из органического компоста, замоченного в воде. Полученная жидкость содержит все полезные микроорганизмы, бактерии и грибки, которые обычно содержатся в высококачественном компосте. Это удобрение насыщено питательными веществами, которые легко усваиваются растениями, улучшает структуру почвы и помогает бороться с вредителями.

Компостный чай помогает растениям эффективно противостоять болезням и вредителям. Он идеально подходит для сада, так как снижает потребность в химических удобрениях и пестицидах.

Как использовать компостный чай

Это удобрение подходит для всех растений. Его можно использовать для:

  • Поддержки зеленых растений и декоративных деревьев.
  • Улучшения роста овощей, таких как помидоры, перец и огурцы.
  • Обогащения почвы с помощью полива или опрыскивания.
  • Поливать растения компостным чаем лучше всего каждые две недели. Для опрыскивания используйте жидкость утром или вечером, чтобы предотвратить плесень или поражения вредителями.

Как приготовить компостный чай

Есть два способа:

  • Аэрированные чаи. Это более быстрый способ, но он требует аэратора, как в аквариуме. Это позволяет активизировать аэробные бактерии и ускорить процесс. Недостаток — такие чаи нужно использовать немедленно.
  • Чай из негазированного компоста. Этот способ проще, но требует больше времени. Для него достаточно ведра и миксера. Процесс более медленный, но удобрение получается достаточно стабильным.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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