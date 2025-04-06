Готовь компостный чай — получай урожай в два раза больше! Это работает

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Все больше садоводов возвращаются к старым методам, и один из самых популярных — это компостный чай. Это не просто тренд, а эффективное и экологичное удобрение, которое помогает растениям расти здоровыми и сильными. И самое главное — его можно приготовить своими руками, не тратя деньги.

Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Что такое компостный чай

Компостный чай — это фильтрат, получаемый из органического компоста, замоченного в воде. Полученная жидкость содержит все полезные микроорганизмы, бактерии и грибки, которые обычно содержатся в высококачественном компосте. Это удобрение насыщено питательными веществами, которые легко усваиваются растениями, улучшает структуру почвы и помогает бороться с вредителями.

Компостный чай помогает растениям эффективно противостоять болезням и вредителям. Он идеально подходит для сада, так как снижает потребность в химических удобрениях и пестицидах.

Как использовать компостный чай

Это удобрение подходит для всех растений. Его можно использовать для:

Поддержки зеленых растений и декоративных деревьев.

Улучшения роста овощей, таких как помидоры, перец и огурцы.

Обогащения почвы с помощью полива или опрыскивания.

Поливать растения компостным чаем лучше всего каждые две недели. Для опрыскивания используйте жидкость утром или вечером, чтобы предотвратить плесень или поражения вредителями.

Как приготовить компостный чай

Есть два способа:

Аэрированные чаи. Это более быстрый способ, но он требует аэратора, как в аквариуме. Это позволяет активизировать аэробные бактерии и ускорить процесс. Недостаток — такие чаи нужно использовать немедленно.

Чай из негазированного компоста. Этот способ проще, но требует больше времени. Для него достаточно ведра и миксера. Процесс более медленный, но удобрение получается достаточно стабильным.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

