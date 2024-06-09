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Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются

Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче

2:21
Садоводство » Советы

Марганцовка — это универсальный помощник садоводов и огородников. Этот недорогой и доступный химический реактив можно использовать для решения множества задач на даче. Однако не все дачники знают обо всех возможностях этого средства.

Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Антисептик и дезинфектант

Пожалуй, самое известное применение марганцовки — в качестве дезинфицирующего средства. Раствор марганцовки обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому его эффективно использовать для дезинфекции инструментов, емкостей, теплиц и парников.

Кроме того, марганцовка помогает справиться с различными гнилостными процессами и инфекциями у растений. Ею можно протравливать семена, опрыскивать почву и обрабатывать корни растений.

Стимулятор роста

Разбавленный раствор марганцовки помогает активизировать рост и развитие растений. Он улучшает приживаемость саженцев, стимулирует прорастание семян, усиливает корнеобразование и ускоряет созревание плодов.

Некоторые дачники даже добавляют щепотку кристалликов марганцовки непосредственно в лунки при посадке или в почву вокруг растений. Это обогащает грунт микроэлементами и улучшает усвоение полезных веществ.

Средство от вредителей

Марганцовка отпугивает многих садовых вредителей благодаря своему резкому запаху и окислительным свойствам. Её можно использовать для борьбы с тлёй, муравьями, комарами и другими насекомыми.

Достаточно опрыскать поражённые участки или развесить в пакетиках над грядками. Эффективна и обработка почвы вокруг растений.

Помощник на кухне

Помимо садовых задач, марганцовка может пригодиться и в быту. Её раствор хорошо отбеливает ткани, удаляет пятна, дезинфицирует разделочные доски и кухонную посуду.

Также марганцовка применяется для очистки дренажных систем, сливов и канализационных труб от засоров и налета.

Помните, что при работе с марганцовкой обязательно соблюдайте осторожность — это сильный окислитель. Всегда используйте резиновые перчатки и защитные очки. Строго дозируйте концентрацию раствора.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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