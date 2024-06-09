Что положить в лунку при посадке кабачков: эти компоненты зарядят культуру на отличный урожай

Выращивание кабачков — это удивительное занятие, которое приносит массу удовольствия. Заинтересованные огородники всегда найдут в этой культуре множество преимуществ.
Выбор семян. Для успешного выращивания кабачков используйте семена высокого качества, например, кабачки "Искандер F1" (Голландия).
Освещение. Кабачки любят свет и растут хорошо при ярком солнечном свете. Сажать в тень кабачки, как и капусту, не имеет смысла.
Подготовка грунта. Заправка посадочных ям перегноем и компостом обогащает почву и способствует успешному росту кабачков. Добавляйте в яму 5-10 литров перегноя или перепревшего компоста. Затем смешайте землю в яме с двумя столовыми ложками суперфосфата и двумя столовыми ложками рыбной муки.
Схема посадки. Размеры посадочных ям и расстояние между растениями играют важную роль в развитии культуры. Соблюдайте схему посадки, указанную на пакетике с семенами, одним кабачкам достаточно 70 см друг от друга, другим требуется 80 — 90 см.
Полив. Регулярный полив важен для предотвращения пересыхания почвы и обеспечения оптимальных условий для роста и плодоношения.
Подкормка. Дополнительное удобрение важно для обеспечения кабачкам необходимых питательных веществ, особенно фосфора, калия и бора. Подойдёт фонокалийфосфат.
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