Что положить в лунку при посадке кабачков: эти компоненты зарядят культуру на отличный урожай

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Ключевые правила выращивания кабачков

1:38
Садоводство » Овощи

Выращивание кабачков — это удивительное занятие, которое приносит массу удовольствия. Заинтересованные огородники всегда найдут в этой культуре множество преимуществ.

Ключевые правила выращивания кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор семян. Для успешного выращивания кабачков используйте семена высокого качества, например, кабачки "Искандер F1" (Голландия).

Освещение. Кабачки любят свет и растут хорошо при ярком солнечном свете. Сажать в тень кабачки, как и капусту, не имеет смысла.

Подготовка грунта. Заправка посадочных ям перегноем и компостом обогащает почву и способствует успешному росту кабачков. Добавляйте в яму 5-10 литров перегноя или перепревшего компоста. Затем смешайте землю  в яме с двумя столовыми ложками суперфосфата и двумя столовыми ложками рыбной муки.

Схема посадки. Размеры посадочных ям и расстояние между растениями играют важную роль в развитии культуры. Соблюдайте схему посадки, указанную на пакетике с семенами, одним кабачкам достаточно 70 см друг от друга, другим требуется 80 — 90 см.

Полив. Регулярный полив важен для предотвращения пересыхания почвы и обеспечения оптимальных условий для роста и плодоношения.

Подкормка. Дополнительное удобрение важно для обеспечения кабачкам необходимых питательных веществ, особенно фосфора, калия и бора. Подойдёт фонокалийфосфат.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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