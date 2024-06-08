Жёлтые и осыпающиеся огурчики - что делать? Разбираемся в причинах и решениях

Почему желтеют и опадают завязи огурцов и как с этим бороться?

Пожелтение и опадение молодых завязей - частая проблема при выращивании огурцов. С ней сталкиваются многие огородники, особенно в начале сезона. Если вы заметили, что на ваших огурцах появляются жёлтые и осыпающиеся плоды, не спешите паниковать. Это распространённое явление, связанное с рядом причин.

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Основные причины пожелтения и осыпания завязей:

1. Стресс растений. Резкие перепады температур, недостаток влаги, нарушение полива могут вызывать стресс у огурцов и приводить к проблемам с завязями.

2. Нехватка питательных веществ. Если растению не хватает важных микро- и макроэлементов, это также может спровоцировать осыпание завязей.

3. Заболевания или вредители. Различные грибковые и бактериальные инфекции, а также нашествие насекомых-вредителей могут негативно сказываться на развитии завязей.

4. Перегруженность растения. Если на огурце слишком много завязавшихся плодов, он "сбрасывает" часть из них для экономии сил.

Что делать, если желтеют и опадают завязи огурцов?

Чтобы справиться с этой распространённой проблемой, нужно последовательно предпринимать следующие меры:

1. Обеспечить оптимальные условия для роста огурцов: стабильный полив, защиту от стрессовых факторов, внесение комплексных удобрений.

2. Своевременно обрабатывать растения от болезней и вредителей. Для этого используйте проверенные народные или химические средства.

3. Аккуратно удалять пожелтевшие и осыпающиеся завязи, чтобы растение не тратило силы зря.

4. При перегрузке огурца плодами, аккуратно оборвите часть завязей, оставив только наиболее сильные.

Применение этих простых мер поможет вам справиться с проблемой желтеющих и осыпающихся завязей огурцов. Ваши растения будут радовать здоровыми, крепкими плодами.