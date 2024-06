Нескончаемые "атаки" травы между плитками: все способы борьбы

Одна из самых распространённых проблем на дачных участках - появление нежелательной растительности между плитками дорожек, террас и площадок. Трава и сорняки, прорастающие в щелях, портят аккуратный вид и требуют постоянного ручного удаления. Но есть способы навсегда избавиться от этой напасти. Рассмотрим самые эффективные методы борьбы с травой между плитками.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International