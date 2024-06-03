Можно ли вырастить пышную петунию: рассказываем, как это сделать

Для того чтобы петуния была пышной, нужно правильно сажать и ухаживать за растением. В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить цветок.
Равномерно распределите семена петунии по поверхности почвы. Для этого можно использовать зубочистку. Чтобы семена были видны, можно положить их на бумагу или салфетку. Затем накройте ёмкость прозрачной крышкой, стеклом или плёнкой. Поместите в тёплое место до появления всходов на 4-10 дней.
Как только саженцы подрастут, пересадите их в свой сад или контейнеры. Петунии хорошо себя чувствуют на хорошо дренированной, умеренно плодородной почве.
Для этого нужно найти на стебле самую высокую точку роста и отщипнуть её или срезать ножом. Можно поместить удалённые побеги в банку с водой, так как петуния быстро пускает корни.
Петунии любят солнце и требуют не менее 6 часов прямых солнечных лучей ежедневно.
Регулярно поливайте цветы, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажнённой.
Подкармливайте петунии сбалансированным водорастворимым удобрением каждые несколько недель, чтобы стимулировать устойчивый рост и обильное цветение. Следите за распространёнными вредителями, такими как тля, и болезнями, такими как мучнистая роса.
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