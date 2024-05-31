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Для любителей "тихой охоты: что можно собрать в лесу в начале лета

Лес уже радует дарами природы. Рассказываем, что собирать

2:09
Садоводство

Лето — это благодатная пора не только для дачников и садоводов, но и для любителей "тихой охоты" в лесу. Начало этого сезона радует богатым урожаем различных даров природы, которые можно собирать и использовать в домашнем хозяйстве.

Лес уже радует дарами природы. Рассказываем, что собирать
Фото: unsplash.com by Sven Schlager is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие лесные дары можно найти в начале лета?

1. Травы и растения
Один из самых распространенных лесных даров — это съедобные дикорастущие травы и растения. В начале лета в изобилии можно найти:

  • крапиву — молодые побеги и листья этого растения богаты витаминами и минералами;
  • лебеду — её молодые листья и побеги можно использовать в пищу;
  • подорожник — молодые листья этого растения хороши в салатах.
  • сныть — одно из самых популярных весенне-летних дикоросов, пригодное для приготовления первых блюд, салатов и других блюд.

2. Ягоды

В начале лета в лесах созревают первые лесные ягоды:

  • земляника — одна из самых ранних и популярных ягод. Её следует собирать в сухую погоду;
  • черника — полезная и вкусная ягода, богатая антиоксидантами;
  • голубика — ценная дикорастущая ягода, хорошо сохраняющая полезные свойства при заготовке.

3. Грибы

Первые съедобные грибы в начале лета — это:

  • сморчки — одни из самых ранних лесных грибов, которые можно начать собирать уже в мае;
  • подберёзовики — отличаются высокими вкусовыми качествами и питательностью;
  • маслята — ранние грибы с плотной мясистой шляпкой, которые хорошо переносят заготовку.

Собирая дары леса, важно помнить о правилах безопасности: избегать сбора вблизи дорог и промышленных зон, а также четко различать съедобные и ядовитые растения. При первых признаках аллергии следует прекратить употребление.

Начало лета — поистине благодатная пора для тех, кто любит побродить по лесу и собрать полезные природные ресурсы. Будьте внимательны, осторожны и наслаждайтесь богатством леса!

Грибной променад в начале лета. Грибы в лесу есть всегда!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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