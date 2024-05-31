Для любителей "тихой охоты: что можно собрать в лесу в начале лета

Лес уже радует дарами природы. Рассказываем, что собирать

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — это благодатная пора не только для дачников и садоводов, но и для любителей "тихой охоты" в лесу. Начало этого сезона радует богатым урожаем различных даров природы, которые можно собирать и использовать в домашнем хозяйстве.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие лесные дары можно найти в начале лета?

1. Травы и растения

Один из самых распространенных лесных даров — это съедобные дикорастущие травы и растения. В начале лета в изобилии можно найти:

крапиву — молодые побеги и листья этого растения богаты витаминами и минералами;

лебеду — её молодые листья и побеги можно использовать в пищу;

подорожник — молодые листья этого растения хороши в салатах.

сныть — одно из самых популярных весенне-летних дикоросов, пригодное для приготовления первых блюд, салатов и других блюд.

2. Ягоды

В начале лета в лесах созревают первые лесные ягоды:

земляника — одна из самых ранних и популярных ягод. Её следует собирать в сухую погоду;

черника — полезная и вкусная ягода, богатая антиоксидантами;

голубика — ценная дикорастущая ягода, хорошо сохраняющая полезные свойства при заготовке.

3. Грибы

Первые съедобные грибы в начале лета — это:

сморчки — одни из самых ранних лесных грибов, которые можно начать собирать уже в мае;

подберёзовики — отличаются высокими вкусовыми качествами и питательностью;

маслята — ранние грибы с плотной мясистой шляпкой, которые хорошо переносят заготовку.

Собирая дары леса, важно помнить о правилах безопасности: избегать сбора вблизи дорог и промышленных зон, а также четко различать съедобные и ядовитые растения. При первых признаках аллергии следует прекратить употребление.

Начало лета — поистине благодатная пора для тех, кто любит побродить по лесу и собрать полезные природные ресурсы. Будьте внимательны, осторожны и наслаждайтесь богатством леса!