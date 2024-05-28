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Правильно сажаем один из самых полезных овощей - редьку

Семена прорастут через 5-6 дней: вот как сажать редьку

2:13
Садоводство » Овощи

Редька богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые положительно влияют на наш организм, поэтому важно посадить этот корнеплод на своём участке. Как правильно это делать, сообщает Общественная служба новостей. 

Семена прорастут через 5-6 дней: вот как сажать редьку
Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот овощ содержит пищевые волокна, снижает уровень холестерина в крови, а также имеет много витаминов С, А. Если же решите сажать редьку на своём участке, то нужно знать, что она предпочитает солнечные участки либо полутень. Хорошо растёт на рыхлых, плодородных почвах с нейтральным pH (от 6,0 до 7,0), но не любит переувлажнения. Это значит, что редьку не стоит сажать в низинах.

Перед посадкой редьки следует внести в землю органические минеральные удобрения - азот, фосфор, калий. Так, на 1 квадратный метр будет необходимо порядка 20-30 г удобрений. Если у вас почва на участке кислая, то лучше всего добавить, например, известь. Также не забудьте перекопать почву. 

При посадке стоит помнить, что температура почвы должна быть не менее +10 по Цельсию; не должно быть угрозы заморозков, так как редька чувствительна к холоду; редька всходит через 5-6 дней после посева, поэтому проращивать её не стоит. Раскладывать семена в канавке стоит на расстоянии 8-15 см друг от друга (в зависимости от сорта), по 2-3 штуки рядом, чтобы оставить только крепкие ростки. Далее необходимо присыпать зёрна землёй на глубину 15-20 мм, полить из лейки и ещё присыпать тонким слоем мульчи (торф, перегной и т. д.) для сохранения влаги.

Ухаживать за редькой просто: 1 раз в неделю поливать по 10-12 литров на 1 квадратный метр. После каждого прореживания к растению подгребают землю, образуя горку. Это сделает редьку более устойчивой и активизирует рост корневой системы. Не стоит забывать о подкормке минеральными удобрениями как в жидком, так и в сухом виде. 

Как я выращиваю редьку
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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