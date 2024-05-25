В начале июня внесите эти подкормки для малины: зарядите культуру на хороший урожай

Чем подкормить малину в начале июня?

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В начале июня малина нуждается в подкормке для активного роста и плодоношения. Для этого лучше всего использовать органические и минеральные удобрения. Можно применить настой коровяка или птичьего помёта, разбавленный водой в соотношении 1:10.

Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также хорошо подойдут комплексные минеральные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Дополнительно рекомендуется использовать древесную золу, которая обеспечит растение калием и микроэлементами.

Внесение удобрений лучше всего проводить после обильного полива или дождя, чтобы питательные вещества быстрее впитались в почву и дошли до корней растения.