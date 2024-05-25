В начале июня внесите эти подкормки для малины: зарядите культуру на хороший урожай

В начале июня малина нуждается в подкормке для активного роста и плодоношения. Для этого лучше всего использовать органические и минеральные удобрения. Можно применить настой коровяка или птичьего помёта, разбавленный водой в соотношении 1:10.
Также хорошо подойдут комплексные минеральные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. Дополнительно рекомендуется использовать древесную золу, которая обеспечит растение калием и микроэлементами.
Внесение удобрений лучше всего проводить после обильного полива или дождя, чтобы питательные вещества быстрее впитались в почву и дошли до корней растения.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.