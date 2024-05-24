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Разводить голубику на дачном участке - популярное занятие

Делимся самым простым способом размножения голубики

2:04
Садоводство » Деревья и кустарники

Голубика - это невероятно полезная ягода, которая обладает множеством полезных свойств. Она содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют укреплению иммунитета и общему оздоровлению организма. Поэтому разводить голубику на своём участке становится всё более популярным занятием среди садоводов.

Делимся самым простым способом размножения голубики
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существует множество способов размножения голубики: черенкование, деление куста, посев семян и т. д. Однако самым простым и эффективным способом размножения голубики считается черенкование.

Для начала необходимо выбрать здоровые побеги без признаков заболеваний или повреждений. Затем отрежьте побеги длиной примерно 10-15 см, с 2-3 междоузлами. Удалите нижние листья, чтобы черенок легче приживался.

Следующим шагом будет подготовка участка для посадки черенков. Выберите солнечное место с плодородной почвой и хорошим дренажем. Сделайте небольшие ямки глубиной около 5 см и расстоянием между ними примерно 10-15 см.

Погрузите черенки в ямки, оставив верхний почковой почти на поверхности. Затем утрамбуйте почву вокруг черенков и обильно полейте их водой.

Для увеличения вероятности приживления черенков можно использовать ростимуляторы. Также следует регулярно поливать черенки и следить за уровнем влажности почвы.

Через несколько недель вы заметите, как черенки начинают расти и образуют корни. После этого их можно пересадить на постоянное место и дальше ухаживать за ними, как за взрослыми кустами голубики.

Таким образом, черенкование является самым простым и эффективным способом размножения голубики, который даже начинающий садовод может успешно освоить. Следуя вышеуказанным шагам, вы сможете наслаждаться урожаем свежей и полезной голубики на своём участке.

Размножение голубики. Самый простой способ (для дачников) – 100% прижевание
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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