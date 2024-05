Продлеваем красоту пионов даже после их цветения

Когда пионы отцветают, это может вызвать у многих садоводов разочарование и печаль. Ведь эти красивые цветы являются одними из самых популярных в садоводстве благодаря своей неповторимой красоте и аромату. Но не стоит отчаиваться, ведь есть несколько способов продлить жизнь пионам и сохранить их красоту даже после того, как они отцветут.

Фото: Own work by Михайло Гончаров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license