Выращиваем авокадо дома: рассказываем о самом простом способе

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Как вырастить авокадо дома?

3:16
Садоводство » Советы

Самый простой способ вырастить авокадо — использовать косточку спелого плода, купленного в ближайшем супермаркете. Они легко прорастают. Однако имейте в виду, что дереву нужно 3-6 лет, чтобы дать первый урожай, и в домашних условиях авокадо не всегда плодоносит.

Как вырастить авокадо дома?
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рассказываем по шагам, как вырастить авокадо.

1. Удалите и вымойте косточку. Вымойте излишки мякоти авокадо, прилипшие к косточке, пока они не станут идеально чистыми и гладкими.

2. Опустите косточку в воду. Косточки от авокадо не следует сажать прямо в землю — вместо этого их нужно замочить в воде, пока корни и стебель не разовьются достаточно, чтобы поддерживать растение. Простой способ опустить косточку в воду — воткнуть три зубочистки в края косточки и поместить косточку так, чтобы она находилась на краю чашки или большой миски. Не волнуйтесь — это не повредит растению. Убедитесь, что ваша косточка находится в воде правильной стороной вверх. Верхушка косточки должна быть слегка округлой или заострённой (как верхушка яйца), в то время как дно, которое находится в воде, должно быть немного более плоским и может иметь неоднородный оттенок по сравнению с остальной частью косточки.

3. Поместите косточку и наполненный водой контейнер в такое место, где на нее будут попадать случайные (но редко прямые) солнечные лучи, например, на подоконник, на который попадает всего несколько часов солнца в день. Раз в неделю опорожняйте контейнер и доливайте свежей воды, чтобы сохранить его чистым. Может показаться, что ваша косточка ничего не делает, но наберитесь терпения — со временем вы увидите, как начинают появляться корни и стебель растения.

4. Когда плодоножка достигнет примерно 15 см в длину, срежьте её. По мере того, как корни и плодоножка авокадо начнут расти, продолжайте следить за их развитием и заменять воду по мере необходимости. Когда плодоножка достигнет высоты около 17 см, подрежьте её примерно на 7 см. В течение нескольких недель это должно привести к развитию новых корней и привести к тому, что стебель в конечном итоге вырастет в более широкое и пышное дерево.

5. Посадите косточку авокадо. Через несколько недель после первой обрезки, когда корни растения авокадо станут толстыми и развитыми, а на стебле появятся новые листья, вам следует, наконец, пересадить его в горшок. Удалите зубочистки и поместите косточками вниз в почву, богатую органическими веществами, с хорошим дренажом. Не заделывайте косточку полностью в почву — заройте корни, но оставьте верхнюю половину открытой.

6. Как только вы посадите растение авокадо в горшок, хорошенько его полейте, аккуратно, но тщательно пропитывая почву. В дальнейшем вам потребуется поливать ровно столько, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Как вырастить АВОКАДО 🌱 из косточки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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