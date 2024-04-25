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Самые красивые сорта пионов

Эти пионы вас удивят

2:08
Садоводство » Цветы

Пионы - это одни из самых популярных и любимых цветов среди садоводов и цветоводов. Их красота и изысканность завораживают и восхищают людей уже многие столетия. Существует огромное количество сортов пионов, но сегодня мы расскажем о самых красивых из них.

Эти пионы вас удивят
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое место в нашем списке занимает сорт "Каролина". Этот пион отличается нежными розовыми цветами с более темными краями лепестков. Он имеет очень густую и красивую форму цветка, которая напоминает розу. "Каролина" цветет в конце весны и ранним летом, радуя глаз своей неповторимой красотой.

На втором месте нашего рейтинга - сорт "Коралловый бриз". Этот пион имеет нежные и нежно-розовые цветы с более темными краями. Они очень гармонично сочетаются с зелеными листьями и создают неповторимый образ. "Коралловый бриз" цветет в середине лета и является одним из самых популярных сортов среди цветоводов.

Следующий в нашем списке - сорт "Сара Бернхардт". Этот пион отличается большими, махровыми цветками с нежно-розовыми лепестками и более темными краями. Он цветет в конце весны и ранним летом, создавая неповторимую атмосферу в саду. "Сара Бернхардт" также известен своим приятным ароматом, который наполняет воздух вокруг.

Еще один прекрасный сорт - "Баронесса Ротшильд". Этот пион имеет нежно-розовые цветы с более темными краями и очень густую форму. Он цветет в середине лета и является одним из самых популярных среди цветоводов. "Баронесса Ротшильд" также известен своей высокой устойчивостью к болезням и вредителям.

И, наконец, не могли мы не упомянуть сорт "Красная Сара". Этот пион отличается ярко-красными цветами с более тёмными краями и очень густой формой. Он цветет в конце весны и ранним летом, привлекая внимание своей яркостью и красотой.

Систематика пионов: видовые, древовидные, травянистые молочноцветковые, раннецветущие
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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