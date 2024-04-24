Создайте в офисе расслабляющую атмосферу: поставьте на столе комнатное растение

Отличные комнатные растения для офиса

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатное растение на вашем офисном столе сотворить чудеса с вашим отношением к работе и даст вам то, о чем следует помнить в перерывах между встречами. Некоторые из них могут даже помочь улучшить качество воздуха.

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Эти растения неприхотливы в уходе, поэтому они не погибнут, если вы забудете поливать их в течение нескольких дней или оставите на столе на долгие выходные. Они создадут желаемую расслабляющую атмосферу.

Сансевиерия

Это скульптурное растение хорошо переносит слабый и непрямой свет. Просто не забудьте регулярно протирать его, чтобы держать вредителей в страхе.

Кактус опунции

Это очень простой суккулент в уходе. Благодаря нечастому поливу и отсутствию необходимости в регулярных удобрениях это растение отлично подходит для больших столов, где вы случайно не наткнётесь на его острые шипы.

Оранжевая Бромелия

Добавьте яркости вашему столу с помощью этого цветущего растения из джунглей. Не забудьте раз в неделю или около того сажать бромелию возле окна или под светильником, чтобы она оставалась здоровой и яркой.