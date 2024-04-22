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Три приметы для определения сроков посадки картофеля: они до сих пор актуальны

Три древние приметы для определения времени посадки картофеля

1:08
Садоводство » Советы

Сегодня мало кто использует народные приметы в садоводстве, так как они практически забыты. Однако пожилые люди всё ещё помнят, как определить время для посадки картофеля на огороде с помощью этих примет.

Три древние приметы для определения времени посадки картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первая связана с черёмухой. Когда дерево расцветает, это означает, что пора сажать картофель. Цветение черёмухи происходит только при наступлении стабильного тепла, а заморозков больше не предвидится.

Вторая примета связана с листьями берёзы. В древности картофель начинали сажать на огороде, когда листья дерева достигали размеров монеты. С учётом изменений в денежной системе сейчас можно сажать картофель, когда листья вырастут до размеров монет номиналом в 2 рубля.

Третья примета заключается в том, чтобы выкопать яму глубиной на штык лопаты и сесть в неё. Если земля тёплая, то пора сажать картофель. Рекомендуется не садиться в яму, а просто потрогать почву в ней ладонью. Тёплая земля — признак времени для посадки клубней картофеля.

Приметы по которым я определяю, когда сажать картофель
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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