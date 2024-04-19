Этот редкий цветок поразит формой соцветий: настоящее украшение для сада

Эремурус — редкий цветок с высокими стеблями и колокольчатыми цветками различных оттенков. Этот растение процветает на солнечных местах, обладает медоносными свойствами и может достигать высоты до двух метров.
При посадке следует соблюдать определенное расстояние между растениями, а также обрабатывать его от насекомых и заболеваний. Важно выбирать подходящих "соседей" для эремуруса, например, шалфей, ромашки, юкку, декоративные злаки и аллиум.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.