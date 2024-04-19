Этот редкий цветок поразит формой соцветий: настоящее украшение для сада

Посадите на участке эремурус

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эремурус — редкий цветок с высокими стеблями и колокольчатыми цветками различных оттенков. Этот растение процветает на солнечных местах, обладает медоносными свойствами и может достигать высоты до двух метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Pan krzyżówka is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

При посадке следует соблюдать определенное расстояние между растениями, а также обрабатывать его от насекомых и заболеваний. Важно выбирать подходящих "соседей" для эремуруса, например, шалфей, ромашки, юкку, декоративные злаки и аллиум.