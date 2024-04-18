Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Извержение вулкана Руанг в Индонезии послужило причиной закрытия аэропорта
МИД: китайцы чаще других получают электронные визы в Россию
Утренние тренировки помогают эффективней сбросить лишний вес
Крупнейший туроператор Германии находится на грани краха
Samsung подготовила к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта
Спортивные активности, способствующие быстрому метаболизму
Ученые рассказали, как устроен кошачий мозг
Авиакомпании России выполнили все задержанные рейсы из Дубая
В России резко подорожает цемент марок М400 и М500
"Регламентировать работу с отдыхом". Врач рассказала, как нужно работать на даче

К чему может привести избыточный труд на участке

2:39
Садоводство » Советы

Сейчас наступает сезон посадок, и дачники берут на себя непосильные нагрузки. Особенно себя не жалеют пожилые люди. Во время сельхозработ довольно часто случаются проблемы со здоровьем. Директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Pravda. ru дала советы дачникам.

К чему может привести избыточный труд на участке
Фото: flickr.com by woodleywonderworks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Самое главное пожелание — всё-таки регламентировать работу с отдыхом: если мы работаем 45 минут, то и 45 минут отдыхаем. Вот это просто самое главное. В наклонённом состоянии следует находиться не более 15 минут, так как это риск тромбообразования"

Людмила Лапа рекомендует пить препараты, которые будут разжижать кровь — аспирин, "Ксарелто", "Эликвис", обязательно работать с покрытой головой, садиться на скамейку только после того, как её чем-то покрыли, не раздеваться на солнце до открытых частей тела, надевать одежду с длинными рукавами, так как на даче активизировались клещи и ни в коем случае не перегружаться.

"Сейчас идёт холод от земли, ещё до конца земля не прогрелась, поэтому переохладиться можно очень быстро. Также есть очень высокий риск вирусных атак", — отмечает врач.

— В какое время лучше работать?

— Просыпаются дачники у нас всегда рано, поэтому работать нужно максимально с 7 до 11 часов. Дальше надо отдыхать, отдыхать и отдыхать.

— Маленькие стульчики при прополке рекомендуете?

— Только не на корточках. Огородникам с возрастом лучше всего взять в помощь скамеечку, чтобы колени были на уровне живота, а не на уровне головы. Также многие работают в наклоне на прямых ногах, но это тоже очень опасно, потому что кровь приливает к голове, повышается давление, а это риск тромбообразования. Обязательно необходимо принимать профилактическую терапию от давления. С утра просыпаемся и измеряем — 120/80, потом в часов 11 контролирует и т. д. Наша задача — чётко всё контролировать. Наши пожилые люди системные, поэтому призываю к самоконтролю.

— Как поступать при поднятии тяжестей?

— Дачники хотят таскать 10-литровые лейки, но лучше всего брать в руки наполовину заполненные. Советую не поднимать больше 3 кг, а тем, у кого болят руки, суставы, то ни в коем случае не поднимать более 1 литра. И не следует торопиться. Всё успеем. Если мы хотим долго жить, то мы всё успеем.

Хитрости дачников и идеи для огорода
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Крупнейший туроператор Германии находится на грани краха
Samsung подготовила к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта
Спортивные активности, способствующие быстрому метаболизму
Ученые рассказали, как устроен кошачий мозг
Авиакомпании России выполнили все задержанные рейсы из Дубая
В России резко подорожает цемент марок М400 и М500
Ксения Собчак поприветствовала новшество "Аэрофлота" в части перевозки животных
ФСБ изъяли сим-боксы и иную технику мошенников
Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой
Менее 10% строящегося жилья в Москве расположено у парков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников