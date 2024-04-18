"Регламентировать работу с отдыхом". Врач рассказала, как нужно работать на даче

К чему может привести избыточный труд на участке

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сейчас наступает сезон посадок, и дачники берут на себя непосильные нагрузки. Особенно себя не жалеют пожилые люди. Во время сельхозработ довольно часто случаются проблемы со здоровьем. Директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Pravda. ru дала советы дачникам.

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"Самое главное пожелание — всё-таки регламентировать работу с отдыхом: если мы работаем 45 минут, то и 45 минут отдыхаем. Вот это просто самое главное. В наклонённом состоянии следует находиться не более 15 минут, так как это риск тромбообразования"

Людмила Лапа рекомендует пить препараты, которые будут разжижать кровь — аспирин, "Ксарелто", "Эликвис", обязательно работать с покрытой головой, садиться на скамейку только после того, как её чем-то покрыли, не раздеваться на солнце до открытых частей тела, надевать одежду с длинными рукавами, так как на даче активизировались клещи и ни в коем случае не перегружаться.

"Сейчас идёт холод от земли, ещё до конца земля не прогрелась, поэтому переохладиться можно очень быстро. Также есть очень высокий риск вирусных атак", — отмечает врач.

— В какое время лучше работать?

— Просыпаются дачники у нас всегда рано, поэтому работать нужно максимально с 7 до 11 часов. Дальше надо отдыхать, отдыхать и отдыхать.

— Маленькие стульчики при прополке рекомендуете?

— Только не на корточках. Огородникам с возрастом лучше всего взять в помощь скамеечку, чтобы колени были на уровне живота, а не на уровне головы. Также многие работают в наклоне на прямых ногах, но это тоже очень опасно, потому что кровь приливает к голове, повышается давление, а это риск тромбообразования. Обязательно необходимо принимать профилактическую терапию от давления. С утра просыпаемся и измеряем — 120/80, потом в часов 11 контролирует и т. д. Наша задача — чётко всё контролировать. Наши пожилые люди системные, поэтому призываю к самоконтролю.

— Как поступать при поднятии тяжестей?

— Дачники хотят таскать 10-литровые лейки, но лучше всего брать в руки наполовину заполненные. Советую не поднимать больше 3 кг, а тем, у кого болят руки, суставы, то ни в коем случае не поднимать более 1 литра. И не следует торопиться. Всё успеем. Если мы хотим долго жить, то мы всё успеем.