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Рассказываем о выращивании гороха, а также о том, как получить его второй урожай

Как вырастить сладкий горох

2:21
Садоводство » Овощи

Горох — это одно из самых популярных овощей, которое можно выращивать в собственном саду или на приусадебном участке. Он богат не только вкусом, но и питательными веществами, поэтому его выращивание станет отличным вариантом для тех, кто хочет получить свежие и полезные овощи прямо из собственного сада.

Для того, чтобы вырастить сладкий горох, нужно выбрать подходящее место для посадки. Горох любит солнечные места, поэтому выберите участок с хорошей освещённостью. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Если у вас глинистая почва, то её необходимо подготовить, добавив песок или перегной.

Далее следует подготовить почву. Для этого необходимо прополоть участок и разрыхлить землю на глубину около 20 см. Затем можно добавить компост или перегной для улучшения плодородия почвы. После этого можно приступать к посадке семян.

Семена гороха следует сажать на глубину около 3-5 см с интервалом между ними около 10 см. Лучше всего делать это в начале весны, когда почва уже прогрелась. Также можно использовать метод проращивания семян перед посадкой, чтобы ускорить процесс роста.

После посадки необходимо обеспечить растения регулярным поливом. Горох любит влажную почву, поэтому не допускайте ее пересыхания. Также важно следить за сорняками и регулярно пропалывать участок.

Когда растения достигнут высоты около 10 см, их необходимо привязать к опоре, чтобы они не повредились от ветра или дождя. Также можно добавить удобрения для повышения урожайности.

В зависимости от сорта, горох может созреть через 2-3 месяца после посадки. Чтобы получить сладкий горох, необходимо собирать его на ранней стадии зрелости, когда бобы еще не достигли полной зрелости. Также важно не перегружать растения урожаем, чтобы они не истощились.

После сбора урожая можно повторно посадить горох на том же участке, чтобы получить второй урожай. Также можно использовать метод мульчирования, чтобы сохранить влагу в почве и уменьшить риск появления сорняков.

Когда сажать горох в открытый грунт и как выращивать горох
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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