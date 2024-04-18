Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тост с авокадо: полезный завтрак
Британский сериал, который почти полностью копирует "Бригаду"
4 лучших тренажера в спортзале для ягодичных мышц
Названы семь "денежных" ароматов для дома
Учёные выяснили, что эмаль зубов у грызунов имеет особую структуру
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Эксперты назвали самых модных питомцев из леса
Говорим о мульчировании - одном из популярном методе ухода

Можно ли сейчас рассыпать мульчу в клумбе

1:48
Садоводство » Советы

В настоящее время мульчирование является одним из наиболее популярных методов ухода за клумбами и садовыми участками. Оно не только улучшает внешний вид и эстетику, но и имеет множество полезных свойств для растений.

Можно ли сейчас рассыпать мульчу в клумбе
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, многие садоводы задаются вопросом: можно ли сейчас рассыпать мульчу в клумбе или нужно ждать определенного времени? Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Стоит отметить, что мульча может быть различного типа: органическая (из растительных материалов) и неорганическая (из камня, гравия и т. д.). Каждый из этих видов имеет свои особенности и может использоваться в разное время года.

Если речь идет об органической мульче, то ее можно рассыпать в любое время года, включая зиму. Она будет служить отличной защитой для растений от холода и перепадов температур. Кроме того, органическая мульча питает почву, улучшает ее структуру и сохраняет влагу, что особенно важно в жаркое время года.

Однако, если вы планируете использовать неорганическую мульчу, то стоит подождать до весны или лета. В зимний период она может негативно влиять на растения, задерживая холод и влагу в почве. Кроме того, неорганическая мульча не питает почву, а лишь защищает ее от сорняков и сохраняет влагу.

Также стоит учитывать, что при рассыпании мульчи необходимо соблюдать определённые правила. Так, слой мульчи не должен быть слишком толстым, иначе он может задушить растения и препятствовать доступу кислорода к корням. Во-вторых, мульчу необходимо распределять равномерно по всей клумбе, чтобы избежать образования густых участков.

Мульчирование корой - не всё так просто, как кажется. Мой опыт!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Последние материалы
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино
Эксперты назвали самых модных питомцев из леса
Загрязнения в двигателе: причины и решения
Директор ARM Хаас: к 2030 году ИИ будет потреблять больше энергии, чем Индия
Пять разновидностей чая, способствующих достижению идеальной фигуры
Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску
Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников