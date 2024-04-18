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Рассказываем как правильно размножать смородину отводками

Делимся особенностями размножения смородины

2:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — это популярное и вкусное растение, которое можно выращивать в саду или на приусадебном участке. Одним из способов размножения этого кустарника является использование отводков. В этой статье мы расскажем, как правильно размножать смородину отводками и какие существуют особенности этого процесса

Делимся особенностями размножения смородины
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo

Что такое отводки и как их получить?

Отводки — это молодые побеги, которые вырастают из корневой системы смородины. Они являются генетической копией материнского куста и могут использоваться для размножения растения. Чтобы получить отводки, необходимо выбрать здоровые и сильные побеги длиной около 10-15 см. Лучше всего это делать весной или осенью, когда растение находится в состоянии покоя.

Как правильно размножать смородину отводками?

1. Подготовка почвы. Для успешного размножения смородины отводками необходимо выбрать плодородную и хорошо дренированную почву. Подготовьте участок, удалив сорняки и прополотые растения.

2. Подготовка отводок. Отрежьте отводки от материнского куста, оставив у них 2-3 почковых узла. Удалите нижние листья, оставив только верхние 2-3. Это поможет снизить испарение влаги и ускорить процесс приживления.

3. Посадка отводок. Сделайте небольшие ямки глубиной около 10 см и посадите в них отводки. Затем немного придавите землю вокруг отводок, чтобы они были хорошо прижаты к почве.

4. Полив и уход. После посадки отводок обязательно полейте их водой. Далее следует регулярно поливать растения, особенно в период сухости. Также необходимо следить за чистотой участка и удалять сорняки.

5. Приживление отводок. Обычно отводки приживаются за 2-3 недели. При этом необходимо следить за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Прижившиеся отводки начнут активно расти и через несколько лет вырастут в здоровые и плодоносящие кусты.

Размножение смородины. Размножение отводками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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