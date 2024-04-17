Семена кабачков и тыкв быстро проклюнутся: вот что нужно для этого сделать

Ножницы помогут семенам быстрее проклюнуться

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Культуры кабачков и тыкв отличаются не самой быстрой прорастаемостью. В среднем ожидание всходов составляет 7-10 дней, что, учитывая короткое лето, может показаться длительным.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы помочь корешку прорваться сквозь кожистую оболочку, можно воспользоваться ножницами. Для этого нужно взять семечко в одну руку и ножницы в другую, а затем осторожно раздвинуть ручки. Внимание: действовать следует не лезвиями ножниц, а их ручками, чтобы не повредить семена.

Семечко тыквы следует надкусить ножницами, помещая верхушку между ручками и осторожно их сведя. Под давлением ручек верхушка семечка разойдется, образуя отверстие, через которое корешок быстро прорастет.

После этого семена можно разместить на увлажненной губке или обычной бумаге, закрыть контейнер и поставить на сутки на теплую батарею. Обычно семена проклюнутся к третьему дню.

Проклюнувшиеся семена готовы для высадки в грунт. При этом следует помнить, что острым концом их следует сажать вниз, так как именно из острой верхушки прорастает корешок, а закругленная часть станет местом для формирования листьев.