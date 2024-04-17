Семена кабачков и тыкв быстро проклюнутся: вот что нужно для этого сделать

Культуры кабачков и тыкв отличаются не самой быстрой прорастаемостью. В среднем ожидание всходов составляет 7-10 дней, что, учитывая короткое лето, может показаться длительным.
Чтобы помочь корешку прорваться сквозь кожистую оболочку, можно воспользоваться ножницами. Для этого нужно взять семечко в одну руку и ножницы в другую, а затем осторожно раздвинуть ручки. Внимание: действовать следует не лезвиями ножниц, а их ручками, чтобы не повредить семена.
Семечко тыквы следует надкусить ножницами, помещая верхушку между ручками и осторожно их сведя. Под давлением ручек верхушка семечка разойдется, образуя отверстие, через которое корешок быстро прорастет.
После этого семена можно разместить на увлажненной губке или обычной бумаге, закрыть контейнер и поставить на сутки на теплую батарею. Обычно семена проклюнутся к третьему дню.
Проклюнувшиеся семена готовы для высадки в грунт. При этом следует помнить, что острым концом их следует сажать вниз, так как именно из острой верхушки прорастает корешок, а закругленная часть станет местом для формирования листьев.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.