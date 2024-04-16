Эти сорта редиса дают сочные и хрустящие корнеплоды без излишней горечи

Редис — обязательный компонент весенних и летних салатов, идеально подходит для разнообразных кулинарных экспериментов. Чтобы избежать разочарования, выберите сорт, который обеспечит сочные и хрустящие корнеплоды без излишней горечи. Такие сорта вы можете приобрести в нашем интернет-магазине.
Вот некоторые из выдающихся представителей этой культуры:
Редис "Сахарная головушка F1". Скороспелый гибрид, дающий крупные ярко-красные корнеплоды с нежным сладковатым вкусом. Можно высевать с ранней весны до осени как в теплице, так и в открытом грунте.
Редис "Виола". Сорт среднеранний, оригинального фиолетового оттенка, среднего размера и приятного сладкого вкуса. Подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте.
Редис "Золотник F1". Ранний и крупноплодный гибрид с аппетитными корнеплодами и повышенной холодостойкостью. Урожайный и невзыскательный, подходит для выращивания несколько раз за сезон.
Редис "Донар F1". Раннеспелый гибрид с насыщенно-красными корнеплодами, который можно получить уже в феврале — марте. Высокоурожайный и устойчивый к похолоданиям, подходит для выращивания в кассетах.
Редис "Рокстар F1". Сверхранний гибрид с красивыми корнеплодами, сочными и хрустящими. Устойчив к цветушности и хорошо хранится, подходит для выращивания в теплицах и на открытом грунте.
Редис "Диего F1". Надёжный и выносливый гибрид с крупными корнеплодами и пикантно-острым вкусом. Устойчив к различным болезням и хорошо хранится.
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